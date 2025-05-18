Укр Рус
Економіка Тарифи Деякі українці будуть змушені повернути отриману субсидію
18 травня, 12:40
1

Деякі українці будуть змушені повернути отриману субсидію

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Субсидію можуть вимагати повернути, якщо отримувач подав неправдиві дані або не повідомив про зміни у складі сім’ї, доходах чи майновому стані.
  • Повернення надмірно виплаченої субсидії може бути добровільним або примусовим, з утриманням до 20% із субсидії наступного періоду.

Багато українців отримують допомогу на оплату комунальних послуг. Втім, навіть вже виплачену субсидію іноді доводиться повертати.

Коли можуть змусити повернути субсидію

Виплату субсидії можуть припинити і вимагати повернути, якщо отримувач подав неправдиві дані або не повідомив про зміни у складі сім’ї, доходах, майновому стані чи інших значущих обставинах, попереджає Пенсійний фонд України, передає 24 Канал.

Читайте також Чи зросте ціна на газ із 1 червня

Втрата субсидії загрожує не лише отримувачу, а й усім членам домогосподарства, якщо вони подали неправдиві дані або не повідомили протягом 30 днів про зміни у складі сім’ї, соціальному статусі, майновому стані, великих покупках, позиках, відкритті депозитів чи значних одноразових доходах.

Як доведеться повертати надмірно виплачену субсидію

У разі виплати надмірної субсидії  Пенсійним фондом, повернення може бути добровільним або примусовим. Частину суми можуть утримувати із субсидії наступного періоду, але не більше 20% на місяць. Деякі громадяни взагалі можуть втратити виплати.