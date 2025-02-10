Тариф на світло для деяких українців знизиться: яке рішення ухвалив Кабмін

Частина українців зможе платити за світло менше. Йдеться про вартість електроенергії саме в опалювальний сезон.

Як зміниться тариф на електроенергію

Основний тариф залишиться без змін. Зараз він складає 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Незалежно від обсягу споживання, перші 2 000 кіловат-годин для помешкань споживачів з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки будуть коштувати 2,64 гривні за кіловат-годину в опалювальний сезон,

– йдеться в повідомленні Міненерго.

При цьому, якщо споживання більш як 2 000 кіловат-годин, оплата "залишку" здійснюється за стандартним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину. Розберемося на прикладі:

якщо споживач спожив 1 800 кіловат-годин, він платить – 2,64 гривні за кіловат-годину;

2 500 кіловат-годин – 2000 по тарифу 2,64 гривні за кіловат-годину, а ще 500 – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо! Опалювальний сезон цьогоріч триває з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.