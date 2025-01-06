Дехто з українців отримає допомогу в понад 10 тисяч гривень

Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" продовжує приймати заявки на фінансову допомогу для окремих категорій громадян. Максимальна сума виплати становить 10,8 тисяч гривень на одну особу з родини за три місяці.

Де доступна ця допомога

Виплати надаються в межах проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: посилення громад у східних та західних областях України", повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі фонду.

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Продовжуємо реєстрацію на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам - місцевим мешканцям, в яких постраждало житло чи які постраждали фізично від обстрілів після 08.07.2024 року у Нікопольському та Криворізькому районах,

– пишуть у фонді.

Грошова допомога надається таким категоріям громадян:

Жителям, які зазнали фізичних травм через обстріли.

Мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок агресії Росії.

Хто може отримати грошову допомогу

Для отримання фінансової допомоги необхідно відповідати одному або декільком із наступних критеріїв: