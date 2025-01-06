Где доступна эта помощь

Выплаты предоставляются в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: усиление общин в восточных и западных областях Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети фонда.

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Продолжаем регистрацию на помощь наиболее уязвимым домохозяйствам - местным жителям, в которых пострадало жилье или которые пострадали физически от обстрелов после 08.07.2024 года в Никопольском и Криворожском районах,

– пишут в фонде.

Денежная помощь предоставляется таким категориям граждан:

Жителям, которые получили физические травмы из-за обстрелов.

Жителям, чье жилье пострадало в результате агрессии России.

Кто может получить денежную помощь

Для получения финансовой помощи необходимо соответствовать одному или нескольким из следующих критериев: