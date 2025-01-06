Где доступна эта помощь
Выплаты предоставляются в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: усиление общин в восточных и западных областях Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети фонда.
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Продолжаем регистрацию на помощь наиболее уязвимым домохозяйствам - местным жителям, в которых пострадало жилье или которые пострадали физически от обстрелов после 08.07.2024 года в Никопольском и Криворожском районах,
– пишут в фонде.
Денежная помощь предоставляется таким категориям граждан:
- Жителям, которые получили физические травмы из-за обстрелов.
- Жителям, чье жилье пострадало в результате агрессии России.
Кто может получить денежную помощь
Для получения финансовой помощи необходимо соответствовать одному или нескольким из следующих критериев:
- Наличие инвалидности.
- Одинокие лица пожилого возраста (от 60 лет), которые живут одни или в домохозяйстве с одним-двумя лицами, без поддержки трудоспособных родственников.
- Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
- Одинокие родители (опекуны), которые воспитывают несовершеннолетних детей.
- Беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет.
- Лица с тяжелыми заболеваниями.