Де доступна ця допомога
Виплати надаються в межах проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: посилення громад у східних та західних областях України", повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі фонду.
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Продовжуємо реєстрацію на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам - місцевим мешканцям, в яких постраждало житло чи які постраждали фізично від обстрілів після 08.07.2024 року у Нікопольському та Криворізькому районах,
– пишуть у фонді.
Грошова допомога надається таким категоріям громадян:
- Жителям, які зазнали фізичних травм через обстріли.
- Мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок агресії Росії.
Хто може отримати грошову допомогу
Для отримання фінансової допомоги необхідно відповідати одному або декільком із наступних критеріїв:
- Наявність інвалідності.
- Самотні особи похилого віку (від 60 років), які живуть одні або в домогосподарстві з однією-двома особами, без підтримки працездатних родичів.
- Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.
- Самотні батьки (опікуни), які виховують неповнолітніх дітей.
- Вагітні жінки або матері-годувальниці з дітьми до трьох років.
- Особи з тяжкими захворюваннями.