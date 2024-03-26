Винагорода у 30 тисяч гривень: хто з військових може отримати кошти

На період воєнного стану держава гарантує військовим додаткові виплати. Йдеться й про "нашумівші" 30 тисяч гривень, які у 2023 році скасували для всіх військових, що були в тилу. Відтак, цьогоріч ці кошти отримують лише певні категорії військових.

Кому забрали винагороду у 30 тисяч

З 1 лютого 2023 року тим військовим, що перебувають у тилу, скасували винагороду у 30 тисяч гривень. Така умова нарахування надбавок продовжує діяти й у 2024 році.

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що раніше, згідно з Постановою № 168 , на період воєнного стану всі військовослужбовці ЗСУ, працівники СБУ, розвідки, Нацгвардії, прикордонники, працівники Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтранспорту, рятувальники, спецслужби НАБУ та поліцейські щомісячно додатково до зарплати отримували премію в 30 тисяч гривень.

Втім на сьогодні цей розмір винагороди отримують військові, які здійснюють безпосередньо бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.

Якщо простими словами, це стосується тих, хто підвозить боєприпаси, несе бойове чергування тощо. Крім того, це ще й доплати силам протиповітряної оборони за дні, коли в небі є ворожі ракети чи дрони.

Хто ще може отримати винагороду

Було встановлено, що виплата до 30 тисяч гривень нараховується ще таким категоріям:

особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,

особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро,

поліцейським.

Про повернення виплат цим категоріям йдеться в окремому пункті законопроєкту, де вказано, що "виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч гривень пропорційно в розрахунку на місяць". Тобто це може бути як 0 гривень, так і 30 тисяч гривень, залежно від нарахування.