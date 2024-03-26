Кому забрали вознаграждение в 30 тысяч
С 1 февраля 2023 года тем военным, находящимся в тылу, отменили вознаграждение в 30 тысяч гривен. Такое условие начисления надбавок продолжает действовать и в 2024 году.
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Впрочем, на сегодня этот размер вознаграждения получают военные, которые осуществляют непосредственно боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России.
Если простыми словами, это касается тех, кто подвозит боеприпасы, несет боевое дежурство и тому подобное. Кроме того, это еще и доплаты силам противовоздушной обороны за дни, когда в небе есть вражеские ракеты или дроны.
Кто еще может получить вознаграждение
Было установлено, что выплата до 30 тысяч гривен начисляется еще таким категориям:
- лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро,
- полицейским.