Кому забрали винагороду у 30 тисяч
З 1 лютого 2023 року тим військовим, що перебувають у тилу, скасували винагороду у 30 тисяч гривень. Така умова нарахування надбавок продовжує діяти й у 2024 році.
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Втім на сьогодні цей розмір винагороди отримують військові, які здійснюють безпосередньо бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.
Якщо простими словами, це стосується тих, хто підвозить боєприпаси, несе бойове чергування тощо. Крім того, це ще й доплати силам протиповітряної оборони за дні, коли в небі є ворожі ракети чи дрони.
Хто ще може отримати винагороду
Було встановлено, що виплата до 30 тисяч гривень нараховується ще таким категоріям:
- особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро,
- поліцейським.