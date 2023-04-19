Друга пенсія може з'явитися ще у 2023 році

В Україні зареєстрували законопроєкт про накопичувальну пенсію. Якщо його ухвалять, деякі українці зможуть отримувати одразу дві пенсії.

"Друга пенсія" не за горами

Новий законопроєкт, який зареєстрували в Україні, про накопичувальні пенсії пропонує запровадження обов'язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких у майбутньому виплачуватиметься "друга пенсія".

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Таку пенсію можуть запровадити вже у 2023 році. Спочатку із зарплат пропонують віднімати

До слова, для ФОПів участь буде добровільною, а для інших категорій працівників до 55 років – обов'язковою.

Від чого залежатиме накопичувальний внесок

У проєкті зазначають, що розмір залежатиме від заробітної плати. Цього року він становитиме 1% від суми, з 2024 року – 1,5%, а з 2025 року – 2%. Крім того, держава дофінансовуватиме внески, таким чином, сума подвоюватиметься.

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Однак головною відмінністю стане те, що буде створений Єдиний соціальний реєстр. Раніше схожі функції виконував Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування.