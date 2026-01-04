Сто тисяч гривень не для всіх: хто в ЗСУ реально отримує великі надбавки

Деякі військовослужбовці Збройних сил України, зокрема бійці Сил спеціальних операцій, можуть отримувати щомісячні доплати до основного грошового забезпечення. Система надбавок передбачає кілька конкретних підстав для їх нарахування.

Хто ще отримує надбавки до зарплати в ЗСУ?

Надбавки до зарплати у Збройних силах України отримують не лише воїни Сил спеціальних операцій. Додаткові виплати передбачені для військових залежно від специфіки служби, кваліфікації та заслуг перед державою, пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

До щомісячних надбавок входять підвищення посадового окладу, премії, доплати та спеціальні винагороди. Право на них мають військовослужбовці, які:

проходять службу в умовах режимних обмежень;

володіють високою кваліфікацією або відповідною категорією;

виконують функції державного експерта з інформацією, що містить державну таємницю;

мають безперервний стаж на шифрувальній роботі;

здобули почесні або спортивні звання.

Цікаво! Максимальну суму надбавки розміром у 100 000 гривень мають безпосередні учасники бойових операцій на передовій.

З чого складається зарплата військовослужбовця?

Грошове забезпечення військовослужбовця формується з кількох ключових компонентів, наголошують у Міністерстві оборони. Основу становить базова ставка, яка залежить від військового звання, посади та умов проходження служби.

До базового окладу додаються регулярні щомісячні надбавки та премії, які враховують особливі заслуги, високий рівень кваліфікації чи службу в складних умовах.

Крім того, передбачені одноразові виплати, як от матеріальна допомога, компенсації та інші заохочувальні бонуси.

