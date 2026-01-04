Кто еще получает надбавки к зарплате в ВСУ?

Надбавки к зарплате в Вооруженных силах Украины получают не только воины Сил специальных операций. Дополнительные выплаты предусмотрены для военных в зависимости от специфики службы, квалификации и заслуг перед государством, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Интересно УБД и участник войны: в чем заключается разница между статусами

К ежемесячным надбавкам входят повышение должностного оклада, премии, доплаты и специальные вознаграждения. Право на них имеют военнослужащие, которые:

  • проходят службу в условиях режимных ограничений;
  • обладают высокой квалификацией или соответствующей категорией;
  • выполняют функции государственного эксперта с информацией, содержащей государственную тайну;
  • имеют непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • получили почетные или спортивные звания.

Интересно! Максимальную сумму надбавки размером в 100 000 гривен имеют непосредственные участники боевых операций на передовой.

Из чего состоит зарплата военнослужащего?

Денежное обеспечение военнослужащего формируется из нескольких ключевых компонентов, отмечают в Министерстве обороны. Основу составляет базовая ставка, которая зависит от воинского звания, должности и условий прохождения службы.

К базовому окладу добавляются регулярные ежемесячные надбавки и премии, которые учитывают особые заслуги, высокий уровень квалификации или службу в сложных условиях.

Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты, вроде материальной помощи, компенсации и другие поощрительные бонусы.

Могут ли вырасти выплаты военным в течение 2026 года?

  • Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза, часть которых впервые будет направлена непосредственно на усиление безопасности и обороны страны, а также на повышение денежного обеспечения военных.

  • В планах правительства введение новых контрактов с выгодными условиями для военнослужащих и индексация социальных стандартов, что позволит повысить зарплаты ключевых категорий персонала, включая военными, на значительные проценты.