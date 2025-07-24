Українці можуть втратити пенсії та страхові виплати: хто під загрозою та як цього уникнути

В Україні певні категорії громадян мають пройти ідентифікацію, щоб отримувати пенсію та страхові виплати. Якщо не підтвердити дані вчасно, можна залишитися без коштів.

Хто має пройти фізичну ідентифікацію?

Кабмін своєю постановою № 299 від 11 лютого 2025 року визначив додаткові умови для виплати пенсій та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до постанови, таким пенсіонерам та отримувачам страховки необхідно пройти фізичну ідентифікацію:

які проживають на тимчасово окупованих територіях;

які тимчасово виїхали за кордон і перебувають за межами України.

Підтвердити свої дані їм потрібно до 31 грудня щороку, інакше можна втратити пенсії.

Важливо! Ці вимоги не розповсюджуються на громадян, які отримують пенсії чи страховку за міжнародними договорами.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Є кілька способів пройти фізичну ідентифікацію:

Особисто у банку чи Пенсійному фонді

Щоб підтвердити свої дані, людині потрібно подати паспорт громадянина України чи інший документ, який посвідчує особу, до сервісного центру ПФУ або банку, де він отримує виплати. Це можна зробити лише на підконтрольній території України.

Онлайн на порталі ПФУ

Необхідно авторизуватися через портал електронних послуг ПФУ у своєму особистому кабінеті. Для цього знаходиться електронний “Дія.Підпис”.

Через відеозв'язок

Спочатку особі потрібно подати заявку до ПФУ. Потім приєднатися у визначений день і час по відеоконференцзв'язку до сеансу з працівником Пенсійного фонду, відповісти на його запитання та показати паспорт чи інше посвідчення особи.

За допомогою дипломатичних установ за кордоном

Якщо людина проживає за кордоном, їй варто звернутися до посольства або консульства України й отримати документ, який підтверджує її перебування в живих. Потім цей документ потрібно направити поштою до ПФУ із заявою про продовження виплат.

Важливо! Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них в підконтрольні Україні регіони, пенсію та страховку платять, якщо вони не отримують відповідні кошти від Росії.