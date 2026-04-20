Знайшла нове пальне: одна з країн повністю відмовиться від імпорту дизелю

Індонезія повністю відмовиться від імпорту дизелю. Постачання офіційно припинять вже з 1 липня 2026 року у зв’язку з переходом на новий вид пального.

Чому Індонезія відмовляється від дизелю?

Про це під час виступу під час виступу в Інституті технологій Сепулух Нопембер (ITS) заявив міністр сільського господарства Анді Амран Сулейман, пише BusinesstToday.

Замість дизелю Індонезія використовуватиме паливну суміш B50, яка складатиметься наполовину з дизелю та наполовину з сирої пальмової олії.

Ми більше не імпортуватимемо дизель. Із 1 липня 2026 року ми припиняємо його імпорт, адже починає діяти B50,

– заявив міністр.

За його словами, цей крок є частиною стратегії уряду. Вона покликана зміцнити енергетичну незалежність країни завдяки використанню пальмової олії як альтернативного джерела пального.

Сулейман пояснив, що пальмову олію можна переробляти не лише на дизель, а й на бензин та етанол. Тому уряд уже готує співпрацю з державною компанією PTPN IV для запуску пілотного виробництва бензину на основі пальмової олії.

Якщо це вдасться, ми масштабуватимемо проєкт. Це енергія майбутнього для Індонезії, адже вона базується на пальмовій олії,

– додав Сулейман.

Зауважте! Окремо міністр розповів про випробування нових технологій, зокрема електричного трактора. Міністерство вже замовило 10 таких машин для тестування, наголошуючи на їх економічніості та відсутність потреби у дизелі.

Як відмова Індонезії вплине на світові ринки?

Нова енергетична модель Індонезії вплине на глобальні постачання. Рішення уряду скоротить майбутній попит на імпортований дизель, що може поступово змінити баланс на світовому ринку пального, пише індонезійське агентство Antara.

Для експортерів нафтопродуктів це означає втрату частини азійського ринку збуту, особливо в сегменті середніх дистилятів,

– зазначає видання.

Зауважте! Водночас через війну в Ірані ситуація на енергетичних ринках залишається напруженою. Багато країн страждають від дефіциту пального, зокремай й дизелю. Це пов'язане з блокуванням Ормузької протоки, яка до початку конфлікту забезпечувала п'яту частину світових постачань нафти та газу з регіону Перської затоки.

