У критичній ситуації з електроенергією допоможе Туреччина

8 грудня 2022, 10:43
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Джерело:

Anadolu Agency

Україна веде перемовини з турецькою компанією Karpowership, яка будує та експлуатує плавучі електростанції. Мова йде про надання до 400 мегаватів електроенергії в Україну через Молдову та Румунію.

Про це повідомила головна комерційна директорка Karpowership Зейнеп Гарезі.

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Як буде відбуватися імпорт

Силові кораблі можуть бути розгорнуті в різних портах Молдови та Румунії, щоб передавати електроенергію в Україну через лінії електропередач. Гарезі зазначила, що після завершення технічних аспектів плану потужність у 300 мегават зможе задовольнити потреби в електроенергії до мільйона будинків в Україні на місяць.

Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути силові кораблі,
– сказала генеральна директорка.

Енергетичні кораблі розгорнуть саме в портах Молдови та Румунії зважаючи на те, що активи, безпосередньо призначені для України, не підлягають страхуванню. 

Зараз Україні потрібна кожна кіловат-година електроенергії. Єдиний виклик постачання електроенергії в Україну через Молдову та Румунію може бути бюрократичним і політичним,
– сказала вона.

Вона додала, що ціни компанії на електроенергію значно дешевші, ніж у Європі, тож в України буде можливість закупити її. 

Відомо, що також ведуться переговори з Італією, Німеччиною, Францією та Великою Британією щодо надання 2000 мегаватів електроенергії на наступну зиму, яка, за її словами, є "більш критичним періодом для енергетичної безпеки".

Яка ситуація з українською енергосистемою

  • Наразі все ще складна ситуація на Сході країни. 6 грудня росіяни повторно обстріляли одразу кілька енергетичних об'єктів, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 градусів. Тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи.
  • В Укренерго анонсували масові відключення світла, оскільки в енергосистемі очікують більший дефіцит, ніж до обстрілу 5 грудня.
  • За оцінкою директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, для того, щоб повністю відновити енергосистему, знадобиться 2 – 3 роки.

Автор: Ольга Ожогіна