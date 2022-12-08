У критичній ситуації з електроенергією допоможе Туреччина
Джерело:Anadolu Agency
Україна веде перемовини з турецькою компанією Karpowership, яка будує та експлуатує плавучі електростанції. Мова йде про надання до 400 мегаватів електроенергії в Україну через Молдову та Румунію.
Про це повідомила головна комерційна директорка Karpowership Зейнеп Гарезі.
Цікаво Де сьогодні найскладніша ситуація зі світлом
Як буде відбуватися імпорт
Силові кораблі можуть бути розгорнуті в різних портах Молдови та Румунії, щоб передавати електроенергію в Україну через лінії електропередач. Гарезі зазначила, що після завершення технічних аспектів плану потужність у 300 мегават зможе задовольнити потреби в електроенергії до мільйона будинків в Україні на місяць.
Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути силові кораблі,
– сказала генеральна директорка.
Енергетичні кораблі розгорнуть саме в портах Молдови та Румунії зважаючи на те, що активи, безпосередньо призначені для України, не підлягають страхуванню.
Зараз Україні потрібна кожна кіловат-година електроенергії. Єдиний виклик постачання електроенергії в Україну через Молдову та Румунію може бути бюрократичним і політичним,
– сказала вона.
Вона додала, що ціни компанії на електроенергію значно дешевші, ніж у Європі, тож в України буде можливість закупити її.
Відомо, що також ведуться переговори з Італією, Німеччиною, Францією та Великою Британією щодо надання 2000 мегаватів електроенергії на наступну зиму, яка, за її словами, є "більш критичним періодом для енергетичної безпеки".
Яка ситуація з українською енергосистемою
- Наразі все ще складна ситуація на Сході країни. 6 грудня росіяни повторно обстріляли одразу кілька енергетичних об'єктів, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 градусів. Тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи.
- В Укренерго анонсували масові відключення світла, оскільки в енергосистемі очікують більший дефіцит, ніж до обстрілу 5 грудня.
- За оцінкою директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, для того, щоб повністю відновити енергосистему, знадобиться 2 – 3 роки.