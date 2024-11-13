Україна може лишитися без імпорту електроенергії

Україна може втратити можливість імпортувати електоепектроенергію через зростання цін у Європі. Це станеться, якщо граничні тарифи, що діють на внутрішньому спотовому ринку, не переглянуть.

Імпорт електроенергії

На початку листопада ціни на електроенергію у Європі почали зростати, що може мати негативні наслідки для України, передає 24 Канал з посиланням на Ольгу Буславець.

Читайте також Російські активи під прицілом: США перевіряють рахунки в головному банку Швейцарії

Від початку листопада почали зростати ціни на електроенергію в Європі. Отже, без зміни цінових обмежень на ринку України імпорт може бути непрохідним під час осінньо-зимового періоду. Про такий сценарій я попереджала,

– написала ексміністерка енергетики України.

Споживання електроенергії досі росте, а українська енергосистема вже досить близько підійшла до періоду, коли обійтися без імпорту електроенергії буде неможливо.

Тому дуже важливо створити ринкові умови для залучення максимально можливого імпорту електроенергії в найближчій перспективі для недопущення відключень споживачів від електроенергії за наявних 2100 мегават потужності можливого імпорту,

– додала вона.

Нагадаємо! Виробництво електроенергії на ТЕС поступово зростає через ремонтні роботи на енергоблоках. Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел впало через похмуру погоду.

Нині Україна імпортує електроенергію з: