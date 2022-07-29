ЄС з 30 липня збільшить імпорт електроенергії з України у 2,5 рази, – Укренерго

Володимир Кудрицький заявив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дозволила збільшення експорту української електроенергії до ЄС. Мовиться про збільшення до 250 мегават.

Відповідну інформацію 28 липня повідомив глава правління Національної енергетичної компанії "Укренерго". Буквально 27 липня у ЄС заявили про намір подвоїти імпорт української електроенергії.

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Україна імпортуватиме в ЄС більше електроенергії

Продовжуємо заробляти для держави і зміцнювати енергетичну безпеку ЄС – сьогодні (мовиться про 28 липня – 24 канал) ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази,

– повідомив Кудрицький.

За його словами, з 30 липня Україна буде імпортувати 250 мегават до ЄС.

Додав, що це очікуване рішення. Адже з початку відновлення експорту до Європи "Укренерго" отримувало щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E. Ці документи підтверджували, що експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає.

Окрім того, Володимир Кудрицький пояснив, що в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні – дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.

Що відомо про збільшення імпорту

У березні 2022 року вдалося рекордно швидко синхронізувати Україну з європейською мережею. Вже в ніч проти 30 червня наша держава розпочала експорт електроенергії до ЄС.

27 липня єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що найближчим часом Євросоюз має намір подвоїти імпорт української електроенергії. Мовилось про збільшення зі 100 мегават.

У цей же день Володимир Зеленський пообіцяв, що поступово зробимо Україну одним із гарантів енергетичної безпеки Європи саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики.

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