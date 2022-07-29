Соответствующую информацию 28 июля сообщил глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Буквально 27 июля в ЕС заявили о намерении удвоить импорт украинской электроэнергии.

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Украина будет импортировать в ЕС больше электроэнергии

Продолжаем зарабатывать для государства и укреплять энергетическую безопасность ЕС – сегодня (говорится о 28 июля – 24 канал) ENTSO-E позволило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза,

– сообщил Кудрицкий.

По его словам, с 30 июля Украина будет импортировать 250 мегаватт в ЕС.

Добавил, что это ожидаемое решение. Ведь с начала возобновления экспорта в Европу "Укрэнерго" получало ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E. Эти документы подтверждали, что экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет.

Кроме того, Владимир Кудрицкий пояснил, что в ЕС осознают роль украинской электроэнергии, которая помогает заместить токсичный российский газ, а Украине позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону.

Что известно об увеличении импорта

В марте 2022 года удалось рекордно быстро синхронизировать Украину с европейской сетью. Уже в ночь на 30 июня наше государство начало экспорт электроэнергии в ЕС.

27 июля еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что в ближайшее время Евросоюз намерен удвоить импорт украинской электроэнергии. Речь об увеличении со 100 мегаватт.

В этот же день Владимир Зеленский пообещал, что постепенно сделаем Украину одним из гарантов энергетической безопасности Европы за счет нашего внутреннего производства электричества.

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