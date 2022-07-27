Об этом заявил в новом обращении за 27 июля глава государства Владимир Зеленский. 24 канал передает детали.
Внимание ЕС намерен удвоить импорт украинской электроэнергии
Как подчеркнул президент, наш экспорт позволяет Украине не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления.
Постепенно сделаем Украину одним из гарантов энергетической безопасности Европы именно за счет нашего внутреннего производства электричества,
– заверил он.
И отметил, что, несмотря на такую войну, нам удалось обеспечить рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы.
Смотрите полностью обращение Зеленского за 24 июля: видео
Экспорт электроэнергии Украины в ЕС: главное
- Украина, невзирая на полномасштабную войну, в марте присоединилась к энергетической сети Европейского Союза.
- В ночь на 30 июня наше государство начало экспорт электроэнергии в страны Европы. Ресурс транспортируется в Румынию, откуда украинское электричество попадает уже в другие государства-члены ЕС.
- По состоянию на сегодня объем поставок составляет 100 мегаватт. Только за первый день экспорта ресурса госпредприятие "Укрэнерго" заработало на поставках 10 миллионов гривен.
- В общей сложности наше государство способно экспортировать в Европу 2,5 гигаватта электроэнергии, что в год будет гарантировать украинскому бюджету примерно 70 миллиардов гривен поступлений.
- Тем временем в ЕС заявили, что намерены удвоить импорт украинской электроэнергии в ближайшее время.