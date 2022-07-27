На цьому наголосив у новому зверненні за 27 липня глава держави Володимир Зеленський. 24 канал передає деталі.

Увага ЄС має намір подвоїти імпорт української електроенергії

Як підкреслив президент, наш експорт дозволяє Україні не тільки мати валютний виторг, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску.

Поступово зробимо Україну одним із гарантів енергетичної безпеки Європи саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики,

– запевнив він.

І зауважив, що попри таку війну нам вдалося забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи.

Дивіться повністю звернення Зеленського за 24 липня: відео

Експорт Україною електроенергії в ЄС: головне