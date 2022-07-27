Но кремль не прекращает манипулировать и даже остановил эксплуатацию еще одной турбины Siemens, чтобы сократить поставки по "Северному потоку-1". Так они хотят доказать, что Европа зависима от страны-агрессорки. Об этом в эфире 24 канала сказала Елена Зеркаль – советница министра энергетики Украины.

Внимание Как газовый шантаж россии вызвал прозрение в Европе

Кстати, раньше мы рассказывали, какими другими топливно-энергетическими ресурсами можно заменить российские энергоносители. Однако вернемся к последствиям газового шантажа россии.

По словам Зеркаль, сейчас цивилизованный мир готов сокращать потребность в газе.

Газовый шантаж россии уже имеет обратный эффект.

– сказала Зеркаль.

Она добавила, что в Европе даже готовы к тому, что может начаться рецессия. Однако говорить о том, чтобы открыть "Северный поток-2" – не готов никто.

"Они готовы говорить о дальнейшем открытии украинского экспорта электроэнергии, которое может быть замещено частью этого газа. Даже Германия уже начала задумываться над тем, чтобы оставить работать свою атомную энергетику на эту зиму", – добавила советница министра.

И подчеркнула, что никто не готов идти на уступки путину.

Газовый шантаж путина

кремль использует против стран Европы газовый шантаж. Есть угроза, что поставки могут быть отключены в неожиданный момент. Владимир Зеленский ранее обращал внимание, что он не прекратится, поэтому Европа должна бить по России в ответ жесткими санкциями.

Глава государства также отмечал, что Россия делает все, чтобы европейцам было тяжело подготовиться к зиме. Поэтому нужно делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и всего прочего.

В то же время российский "газпром" уже заявил, что уменьшит снабжение "Северным потоком-1" еще на половину. Теперь мощность будет составлять всего 20%. Уменьшение будет уже с 27 июля. Причиной назвали истечение срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Поэтому в Евросоюзе 26 июля экстренно приняли решение о сокращении потребления газа уже этой зимой. Уже обсуждают и новый пакет санкций, касающийся газового эмбарго, хотя до этого европейцы не хотели идти на такой шаг .

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