Імпорт електроенергії з Європи можливий, але є вагомий нюанс, – Укренерго

Якщо буде потрібно, Україна розпочне імпорт електроенергії з Європи. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго". Проте є один нюанс.

Імпорт електроенергії з Європи: реальність чи ні

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в України є технічні можливості імпортувати електроенергію з Європи.

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Так само як і маємо можливість запиту аварійної допомоги з ЄС,

– заявив він.

Є один нюанс

Проте, європейські ціни на електроенергію набагато вищі за українські. Це і буде проблемою імпорту.

Звичайно, що за певних умов, цього опалювального сезону Україна може розпочати процедуру імпорт електроенергії.

Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з Білорусі минулими роками. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою і, відповідно, такий імпорт можливий з Європи, – додав Кудрицький.

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Зменшиться споживання – зникнуть примусові відключення

Про це сказав радник міністра з питань енергетики та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу.

Раніше, радник міністра заявив, що поки Україна не імпортуватиме електроенергію з ЄС.

Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень,

– сказав Олександр Харченко.

Атаки Росії по Україні, за словами радника міністра, є найбільшою інфраструктурною атакою за часів Другої світової війни.

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