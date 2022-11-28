Україна імпортує електроенергію з ЄС: тестують можливості для постачання

27 листопада "Енергетична компанія України" здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Державний трейдер імпортував електроенергію протягом двох годин.

До цього трейдери уже тестували імпорт мегават зі Словаччини двічі. Перший пробний імпорт відбувся 19 жовтня.

Цікаво Україна вдруге тестово імпортувала електроенергію з Європи

Як повідомили у компанії, імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові постачання потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності. Раніше у ЄС повідомляли, що Україна зможе імпортувати електроенергію у критичній ситуації.

Вартість імпорту з Європи

Ціна на електроенергію в Європі у 5-6 разів вища, аніж в Україні.

Біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 6 вересня склала 480 євро за мегават у годину (17,50 грн / кіловат у годину), що в 6 разів дорожче, ніж в Україні.

Український уряд зафіксував ціни на електроенергію для населення до кінця опалювального сезону, тобто навіть у випадку імпорту з Європи взимку тарифи не підвищаться.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої ракетної атаки 15 листопада масштаби руйнувань української енергосистеми склали близько 50%.