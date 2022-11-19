Так, енерготрейдер виконав поставку потужністю 1 МВт протягом 2 годин. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами.
Важливо Місто-супутник Хмельницької АЕС повністю без електроенергії
Вперше Україна провела тест імпорту електроенергії 27 жовтня. Потужність була така сама.
Шукають додаткові варіанти
Наразі імпорт електроенергії не є комерційним. Поставки здійснюють для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми. Шукають додаткові варіанти для на випадок повторних російських ракетних атак.
Генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко визнав, що ситуація з енергопостачанням внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня.
Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми,
– додав Бутенко.
Україна теж експортувала електрику до Європи
Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E. На початку червня нам дали право експортувати свою енергію до Європи.
Втім, 10 жовтня через масштабні обстріли енергетичних об’єктів Україна припинила експорт електроенергії до Європи.