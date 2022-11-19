Да, энерготрейдер выполнил поставку мощностью 1 МВт в течение 2 часов. За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам.

Важно Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью без электроэнергии

В первый раз Украина провела тест импорта электроэнергии 27 октября. Мощность была такая же.

Ищут дополнительные варианты

В настоящее время импорт электроэнергии не коммерческий. Поставки осуществляют для проверки возможности получения электроэнергии из Словакии в случае необходимости для энергосистемы. Ищут дополнительные варианты для в случае повторных российских ракетных атак.

Генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко признал, что ситуация с энергоснабжением в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется каждый день.

Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы у страны были дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы,

– добавил Бутенко.

Украина тоже экспортировала электричество в Европу

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E. В начале июня нам дали право экспортировать свою энергию в Европу.

Впрочем, 10 октября из-за масштабных обстрелов энергетических объектов Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу.