Про знеструмлення Нетішина повідомляють в виконавчому комітеті Нетішинської міської ради. Його причиною стала необхідність усувати наслідки масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Світла немає по всьому місту

Як зазначають в АТ "Хмельницькобленерго", відключення електроенергії сталося через перевантаження мережі. Наразі ціле місто залишається без світла. Причому, достеменно невідомо, коли його подачу відновлять.

Відомо, що до електромережі наразі підключена лише критична інфраструктура. Забезпечується світлом лише медична санчастина, а також подача води.

Яка ситуація зі світлом на Хмельниччині

Відомо, що 19 листопада в області запроваджений графік погодинних відключень. Світло вимикатимуть з 08:00 по 23:59. Населені пункти, а також вулиці поділили на 4 групи. Залишатимуться без світла вони по 4 години. Деякі з них, двічі на день.

В АТ "Хмельницькобленерго" звернулися до містян з проханням раціонально споживати електроенергію. Їх закликають уникати увімкнення кількох енергомістких пристроїв одночасно. Таким чином вдасться уникнути перевантаження мережі.



Як правильно користуватися електроенергією / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з постачанням електроенергії складна

Слід розуміти, що ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури завдали чимало збитків. Ворог місцями суттєво, а місцями повністю знищив підстанції. Тож іноді на відновлення постачання електроенергії йдуть години, а іноді – доби.

Зауважимо, що 19 листопада в Одесі вдалося повернутися до стабілізаційного відключення світла. Досі в місті запроваджували ще й аварійне відключення. Внаслідок цього мешканцям доводилося сидіти без електроенергії добу, а то й більше.

З'явився зручний сервіс для мешканців Львівської області. З його допомогою можна дізнатися, коли почнеться відключення світла за вашою адресою.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив про, що світло можуть вимикати на довший термін, а також частіше. Це може статися, якщо російські військові продовжать атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури.

За цим посиланням ви зможете ознайомитися з графіками відключення електроенергії у вашому населеному пункті 19 листопада.

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