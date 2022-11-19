Обмеження у споживанні електроенергії необхідні, щоб ремонтні бригади могли відновити зруйновану інфраструктуру та повернути українцям нормальне постачання світла. Ворог завдав справді масштабних пошкоджень енергосистемі, тож потрібен час, щоб усе полагодити, розповідає 24 канал.

Читайте також Як дивитися фільми та серіали, коли немає світла та інтернету: гайд від Netflix

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Відключення світла в Україні 19 листопада

В Укренерго порадували українців приємною новиною. 19 листопада в країні передбачені лише планові відключення електроенергії. Аварійних відключень сьогодні вводити не планують.

Цей перший вихідний з першим снігом і мінусовою температурою за вікном ми плануємо пройти без додаткових аварійних відключень у жодній області,

– написали в компанії.

Відповідно, в усіх областях України світло відключатимуть за графіками з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00. В Укренерго наголосили, що вони не відключають конкретні будинки, вулиці або міста, а лише повідомляють обленерго про обсяги, на які треба скоротити споживання.

Про те, що вже вдалося зробити енергетикам, розповів президент: дивіться відео

Відключення світла у Києві та області

У київській ДТЕК похвалилися успіхами. За їхніми словами, Укренерго вдалося збалансувати енергосистему.

Це означає, що столиця знову повертається до графіків стабілізаційних відключень. Знайти їх можна тут.

Відключення світла в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила погодинний графік відключення світла на Прикарпатті. Дізнатися свою чергу можна на сайті Прикарпаттяобленерго.

Графік відключень на Івано-Франківщині станом на 19 листопада

08:00 – 10:00 – І, ІІ та ІІІ черга Богородчанської, Верховинської, Галицької, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, Лисецької, Надвірнянської, Рожнятівської, Тлумацької та Снятинської СЕЕМ.

– І, ІІ та ІІІ черга Богородчанської, Верховинської, Галицької, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, Лисецької, Надвірнянської, Рожнятівської, Тлумацької та Снятинської СЕЕМ. 10:00 – 12:00 – І черга Калуської СЕЕМ.

– І черга Калуської СЕЕМ. 12:00 – 14:00 - ІІ черга Снятинська та Рожнятівська СЕЕМ.

- ІІ черга Снятинська та Рожнятівська СЕЕМ. 14:00 – 15:00 - ІІ черга Рогатинська, Надвірнянська, Лисецька СЕЕМ.

- ІІ черга Рогатинська, Надвірнянська, Лисецька СЕЕМ. 15:00 – 16:00 - ІІ черга Рогатинська, Надвірнянська, Лисецька, Косівська, Коломийська СЕЕМ.

- ІІ черга Рогатинська, Надвірнянська, Лисецька, Косівська, Коломийська СЕЕМ. 16:00 – 17:00 - ІІІ черга Богородчанська, Івано-Франківська, Яремчанська СЕЕМ.

- ІІІ черга Богородчанська, Івано-Франківська, Яремчанська СЕЕМ. 17:00 – 18:00 - ІІІ черга Богородчанська, Івано-Франківська, Яремчанська, Верховинська, Галицька, Долинська, Коломийська СЕЕМ.

- ІІІ черга Богородчанська, Івано-Франківська, Яремчанська, Верховинська, Галицька, Долинська, Коломийська СЕЕМ. 18:00 – 19:00 - І черга Яремчанська, Тлумацька, Снятинська, Надвірнянська, Лисецька, Косівська, Коломийська, Івано-Франківська, Рогатинська СЕЕМ.

- І черга Яремчанська, Тлумацька, Снятинська, Надвірнянська, Лисецька, Косівська, Коломийська, Івано-Франківська, Рогатинська СЕЕМ. 19:00 – 20:00 - І черга Яремчанська, Тлумацька, Снятинська, Надвірнянська, Лисецька, Коломийська, Рогатинська СЕЕМ.

- І черга Яремчанська, Тлумацька, Снятинська, Надвірнянська, Лисецька, Коломийська, Рогатинська СЕЕМ. 20:00 – 22:00 - ІІ черга Долинська, Івано-Франківська, Яремчанська СЕЕМ.

- ІІ черга Долинська, Івано-Франківська, Яремчанська СЕЕМ. 22:00 – 24:00 - І черга Верховинська, Галицька, Городенківська, Долинська СЕЕМ.



Коли найкраще користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Відключення світла на Одещині

Стабілізаційні відключення на Одещині проходитимуть по групах за графіком. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Там також наголосили, що можлива невелика похибка у часі, що вказаний у графіках. Кажуть, що може знадобитися 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

Відсутність електроенергії на Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів про ситуацію з електропостачанням у регіоні станом на 19 листопада. В місті та області триватимуть погодинні відключення.

Графік відключень у Львові та області / Скриншот з Львівобленерго

Попри це, очільник ОВА наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. За його словами, жителі області мають бути готовими до можливих до аварійних відключень електроенергії, у тому числі без попередження і довготривалих.

Зверніть увагу! У Львівобленерго повідомили, що лінії електропередач, де є об’єкти критичної інфраструктури та медичні заклади, не підлягають плановому відключенню. Ці будівлі не можна залишати без електроенергії. Відповідно, світло також буде весь день у тих споживачів, які підключені до цих ліній.

Відсутність світла у Чернівецькій області

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької ОВА, поділився, що енергетикам вдалося налагодити нові схеми електропостачання та збалансувати напругу в регіоні. Світло у буковинців сьогодні відключатимуть за графіком, який оприлюднили на сайті Чернівціобленерго.



Розклад планових відключень світла на Буковині / Графік з Чернівціобленерго

Також Запаранюк нагадав мешканцям регіону про важливість економного споживання електроенергії. Він подякував усім тим, хто ощадливо користується світлом та електроприладами.

Відключення електроенергії на Черкащині

На Черкащині оголосили про зелений графік відключень електроенергії. Це означає, що світло вимикатимуть за погодинним графіком.

Відключення будуть за такими чергами:

І черга – графік;

– графік; ІІ черга – графік;

– графік; ІІІ черга – графік.



Що робити при тривалих відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Актуально Значні пошкодження і гострий дефіцит: у ДТЕК пояснили необхідність відключення світла

Коли світло з'явиться у Херсоні

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що ситуація зі світлом у Херсоні критична. Він каже, що у місті не діють планові графіки відключення електроенергії, адже її там узагалі немає.

Ремонтні роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. За словами Дмитра Сахарука, 6 робочих бригад вже направили туди для відновлення пошкоджень.

Виконавчий директор ДТЕК додав, що на звільнених територіях вже почало з'являтися світло. Щонайменше 7 тисяч українців у 20 населених пунктах знову мають електроенергію.

До теми – Що таке блекаут та чи загрожує він Україні: дивіться відео