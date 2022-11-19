Об обесточивании Нетишина сообщают в исполнительном комитете Нетишинского городского совета. Его причиной стала необходимость устранять последствия массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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Света нет по всему городу

Как отмечают в АО "Хмельницкоблэнерго", отключение электроэнергии произошло из-за перегрузки сети. Пока целый город остается без света. Причем, неизвестно, когда его подачу восстановят.

Известно, что к сети подключена только критическая инфраструктура. Снабжается светом только медицинская санчасть, а также подача воды.

Какая ситуация со светом в Хмельницкой области

Известно, что 19 ноября в области введен график почасовых отключений. Свет будут выключаться с 08:00 до 23:59. Населённые пункты, а также улицы разделили на 4 группы. Оставаться без света они по 4 часа. Некоторые из них дважды в день.

В АО "Хмельницкоблэнерго" обратились к горожанам с просьбой рационально потреблять электроэнергию. Их призывают избегать включения нескольких энергоемких устройств одновременно. Таким образом, удастся избежать перегрузки сети.



Как правильно пользоваться электроэнергией / Инфографика 24 канала

Ситуация с поставкой электроэнергии сложная

Следует понимать, что ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры нанесли немало ущерба. Враг местами существенно, а местами полностью уничтожил подстанции. Поэтому иногда на восстановление поставок электроэнергии уходят часы, а иногда – сутки.

Отметим, что 19 ноября в Одессе удалось возвратиться к стабилизационному отключению света. До сих пор в городе вводили еще и аварийное отключение. В результате жителям приходилось сидеть без электроэнергии сутки, а то и больше.

Появился удобный сервис для жителей Львовской области. С его помощью можно узнать, когда начнется отключение света по вашему адресу.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль предупредил о том, что свет могут выключаться на более длительный срок, а также чаще. Это может произойти, если русские военные продолжат атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

По этой ссылке вы можете ознакомиться с графиками отключения электроэнергии в вашем населенном пункте 19 ноября.

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