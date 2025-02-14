Індія прагне збільшити імпорт енергоносії зі США для уникнення тарифів Трампа

Індія прагне збільшити імпорт нафти та газу зі США. Таким чином Нью-Делі хоче зменшити торгівельний дисбаланс між двома країнами.

Індіє планує збільшити імпорт енергоносіїв з США

Крім того, Індія так планує уникнути можливих відповідних тарифів, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Я думаю, що ми закупили близько 15 мільярдів доларів американської енергетичної продукції. Є велика ймовірність, що ця цифра зросте до 25 мільярдів доларів,

— заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі під час брифінгу у Вашингтоні після зустрічі прем'єр-міністра Нарендри Моді з президентом Дональдом Трампом.

Місрі також додав, що "цілком можливо, що збільшені закупівлі енергоносіїв сприятимуть скороченню дефіциту між Індією та США". Зокрема державні компанії, які беруть участь у конференції India Energy Week у Нью-Делі цього тижня, заявили, що прагнуть купувати більше американської нафти та зрідженого природного газу (LNG).

Цікаво! Наприклад, Indian Oil Corp. веде переговори з Cheniere Energy Inc. про довгостроковий контракт на постачання LNG. Голова компанії Gail India Ltd Сандіп Гупта також повідомив, що компанія відновила плани щодо купівлі частки у заводі з виробництва зрідженого газу в США.

Відносини Індії та США

Так у 2021 році Індія була найбільшим покупцем американської нафти, імпортуючи близько 406 000 барелів на день. За даними компанії Kpler, це становило 14,5% від загального експорту нафти зі США.

Але у 2024 році обсяги постачання впали до 221 000 барелів на день, оскільки індійські нафтопереробники віддали перевагу російській нафті зі знижкою. Нині третій за величиною споживач нафти у світі постає перед труднощами у закупівлі російської нафти через останні санкції США. Обмеження порушили логістичні ланцюги поставок, змушуючи переробників шукати альтернативні джерела.

Водночас США є другим за величиною торгівельним партнером Індії після Китаю. Загальний обсяг торгівлі між країнами з квітня по листопад 2024 року склав 82,5 мільярда доларів.

Проте експорт Індії становив 52,9 мільярда доларів, тоді як імпортовані товари коштували 29,6 мільярда доларів. А цей розрив може зробити країну вразливою до відповідних тарифів з боку американської адміністрації.

Початковий оптимізм Індії щодо президентства Трампа затьмарений побоюваннями щодо можливих торгових війн і політики імміграції, спрямованої проти її громадян. У спробі уникнути торгових обмежень уряд запропонував поступки, такі як зниження імпортних мит і поступове скасування додаткових зборів на імпорт,

— пише видання.

Зауважте! Моді погодився розпочати переговори щодо скорочення торгівельного дефіциту США, про що заявив Трамп. Водночас він звинуватив Індію у високих митах, які спонукали США до введення відповідних тарифів.