Індія прагне збільшити імпорт енергоносії зі США для уникнення тарифів Трампа
- Індія планує збільшити імпорт нафти та газу зі США для зменшення торговельного дисбалансу та уникнення можливих тарифів з боку адміністрації Трампа.
- Індія була найбільшим покупцем американської нафти у 2021 році, але обсяги постачання впали у 2024 році через перевагу російській нафті та санкції США, змушуючи шукати альтернативні джерела.
- США є другим за величиною торговельним партнером Індії, але торговельний розрив робить Індію вразливою до відповідних тарифів, спонукання Індії шукати поступки для уникнення обмежень.
Індія прагне збільшити імпорт нафти та газу зі США. Таким чином Нью-Делі хоче зменшити торгівельний дисбаланс між двома країнами.
Індіє планує збільшити імпорт енергоносіїв з США
Крім того, Індія так планує уникнути можливих відповідних тарифів, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.
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Я думаю, що ми закупили близько 15 мільярдів доларів американської енергетичної продукції. Є велика ймовірність, що ця цифра зросте до 25 мільярдів доларів,
— заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі під час брифінгу у Вашингтоні після зустрічі прем'єр-міністра Нарендри Моді з президентом Дональдом Трампом.
Місрі також додав, що "цілком можливо, що збільшені закупівлі енергоносіїв сприятимуть скороченню дефіциту між Індією та США". Зокрема державні компанії, які беруть участь у конференції India Energy Week у Нью-Делі цього тижня, заявили, що прагнуть купувати більше американської нафти та зрідженого природного газу (LNG).
Цікаво! Наприклад, Indian Oil Corp. веде переговори з Cheniere Energy Inc. про довгостроковий контракт на постачання LNG. Голова компанії Gail India Ltd Сандіп Гупта також повідомив, що компанія відновила плани щодо купівлі частки у заводі з виробництва зрідженого газу в США.
Відносини Індії та США
Так у 2021 році Індія була найбільшим покупцем американської нафти, імпортуючи близько 406 000 барелів на день. За даними компанії Kpler, це становило 14,5% від загального експорту нафти зі США.
Але у 2024 році обсяги постачання впали до 221 000 барелів на день, оскільки індійські нафтопереробники віддали перевагу російській нафті зі знижкою. Нині третій за величиною споживач нафти у світі постає перед труднощами у закупівлі російської нафти через останні санкції США. Обмеження порушили логістичні ланцюги поставок, змушуючи переробників шукати альтернативні джерела.
Водночас США є другим за величиною торгівельним партнером Індії після Китаю. Загальний обсяг торгівлі між країнами з квітня по листопад 2024 року склав 82,5 мільярда доларів.
Проте експорт Індії становив 52,9 мільярда доларів, тоді як імпортовані товари коштували 29,6 мільярда доларів. А цей розрив може зробити країну вразливою до відповідних тарифів з боку американської адміністрації.
Початковий оптимізм Індії щодо президентства Трампа затьмарений побоюваннями щодо можливих торгових війн і політики імміграції, спрямованої проти її громадян. У спробі уникнути торгових обмежень уряд запропонував поступки, такі як зниження імпортних мит і поступове скасування додаткових зборів на імпорт,
— пише видання.
Зауважте! Моді погодився розпочати переговори щодо скорочення торгівельного дефіциту США, про що заявив Трамп. Водночас він звинуватив Індію у високих митах, які спонукали США до введення відповідних тарифів.