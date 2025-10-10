Угорщина підтримала заборону на імпорт газу з Росії: які країни виступили проти
- Угорщина підтримала заборону на імпорт російського СПГ, хоча раніше виступала проти.
- Словаччина та Австрія виступають проти нового пакету санкцій, вимагаючи розморожування активів та побоюючись шкоди своїй промисловості.
Угорщина погодилася з включенням до нового пакету санкцій Євросоюзу пункту про заборону постачання СПГ, хоча до цього активно виступала проти. Натомість дві країни не погоджуються на нові правила.
Чому Угорщина погодилася на заборону російського СПГ?
Представник Будапешта на зустрічі послів країн ЄС не виступив із жодними запереченнями проти заборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на EUobserver.
Таким чином, основними перешкодами для узгодження 19-го пакету санкцій наразі залишаються позиції Словаччини та Австрії:
- Відень наполягає на включенні до документа пункту про розморожування російських активів на 2 мільярди євро, щоб передати Raiffeisen Bank International;
- Братислава виступає проти запровадження нових обмежень, бо “політика ЄС завдає шкоди словацькій автомобільній промисловості”.
Іспанія зазначила, що ЄС необхідна краща координація між планами відмови від копалин палива та санкційною політикою щодо Росії. Однак ця заява не мала характеру вето та не містила конкретних пропозицій.
Натомість інші положення нового пакету санкцій вже були неформально узгоджені. Серед них:
- запровадження обмежувальних заходів проти щонайменше 31 фізичної та юридичної особи, причетних до підтримки Росії;
- включення до списку санкцій понад 120 нафтових танкерів російського тіньового флоту;
- посилення обмежень щодо російського банківського сектора.
Що відомо про імпорт російських енергоносіїв до ЄС?
Деякі країни ЄС збільшили імпорт енергоносіїв з Росії у 2025 році, незважаючи на плани відмови від них, сплачуючи мільярди євро Росії. Це Угорщина, Франція, Бельгія тощо. Цьогоріч блок імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро.
Угорщина розглядає Туркменістан як нового постачальника газу замість Росії, але поки не відомо, скільки газу він зможе поставити. Угорщина також підписала контракти на закупівлю зрідженого природного газу з Францією та Великою Британією, які почнуть діяти у 2026 і 2028 роках.
Натомість Словаччина захищає закупівлі енергоносіїв з Росії, оскільки втрата контрактів до 2034 року може обійтися в 10 мільярдів євро. Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар закликав до розуміння з боку ЄС, підкреслюючи, що диверсифікація потребує часу.