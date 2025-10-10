Угорщина погодилася з включенням до нового пакету санкцій Євросоюзу пункту про заборону постачання СПГ, хоча до цього активно виступала проти. Натомість дві країни не погоджуються на нові правила.

Чому Угорщина погодилася на заборону російського СПГ?

Представник Будапешта на зустрічі послів країн ЄС не виступив із жодними запереченнями проти заборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на EUobserver.

Таким чином, основними перешкодами для узгодження 19-го пакету санкцій наразі залишаються позиції Словаччини та Австрії:

Відень наполягає на включенні до документа пункту про розморожування російських активів на 2 мільярди євро, щоб передати Raiffeisen Bank International;

Братислава виступає проти запровадження нових обмежень, бо “політика ЄС завдає шкоди словацькій автомобільній промисловості”.

Іспанія зазначила, що ЄС необхідна краща координація між планами відмови від копалин палива та санкційною політикою щодо Росії. Однак ця заява не мала характеру вето та не містила конкретних пропозицій.

Натомість інші положення нового пакету санкцій вже були неформально узгоджені. Серед них:

запровадження обмежувальних заходів проти щонайменше 31 фізичної та юридичної особи, причетних до підтримки Росії;

включення до списку санкцій понад 120 нафтових танкерів російського тіньового флоту;

посилення обмежень щодо російського банківського сектора.

Що відомо про імпорт російських енергоносіїв до ЄС?