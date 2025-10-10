Венгрия согласилась с включением в новый пакет санкций Евросоюза пункта о запрете поставок СПГ, хотя до этого активно выступала против. Зато две страны не соглашаются на новые правила.

Почему Венгрия согласилась на запрет российского СПГ?

Представитель Будапешта на встрече послов стран ЕС не выступил ни с какими возражениями против запрета, сообщает 24 Канал со ссылкой на EUobserver.

Таким образом, основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций пока остаются позиции Словакии и Австрии:

Вена настаивает на включении в документ пункта о размораживании российских активов на 2 миллиарда евро, чтобы передать Raiffeisen Bank International;

Братислава выступает против введения новых ограничений, потому что “политика ЕС наносит ущерб словацкой автомобильной промышленности”.

Испания отметила, что ЕС необходима лучшая координация между планами отказа от ископаемого топлива и санкционной политикой в отношении России. Однако это заявление не имело характера вето и не содержало конкретных предложений.

Зато другие положения нового пакета санкций уже были неформально согласованы. Среди них:

введение ограничительных мер против по меньшей мере 31 физического и юридического лица, причастных к поддержке России;

включение в санкционный список более 120 нефтяных танкеров российского теневого флота;

усиление ограничений в отношении российского банковского сектора.

Что известно об импорте российских энергоносителей в ЕС?