Трамп "пробудив" Брюссель: Європа шукає альтернативу американському СПГ

Погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії змушують Євросоюз переглянути трансатлантичні відносини з Вашингтоном. Тепер Європа шукає нові джерела газу.

Чому ЄС шукає інші джерела газу?

ЄС посилить зусилля з диверсифікації постачання скрапленого природного газу, щоб поступово зменшити залежність від американського СПГ. Про це заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Він зазначив, що погрози Трампа взяти Гренландію під контроль стали "тривожним дзвінком" для Європи, а події останніх тижнів – "чітким сигналом до пробудження".

Йоргенсен наголосив, що геополітична нестабільність у світі росте – від війни в Україні до напруженості у відносинах з Вашингтоном. Тому ЄС більше не може вважати, що його енергетичні зв'язки захищені від небезпек.

Ми живемо в дуже неспокійні часи. Ситуацію робить серйознішою і складнішою напруженість у відносинах зі США та той факт, що ми маємо американського президента, який не виключає застосування сили проти Гренландії,

– підкреслив єврокомісар.

Зауважте! Наразі понад чверть усього газу в ЄС надходить зі США. Хоча ще п'ять років тому це показник був усього 5%. За даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), у 2025 році Сполучені Штати поставили до країн блоку 81 мільярд кубометрів газу пише Reuters.

Як ЄС зменшуватиме залежність від США?

Наразі Брюссель вже активно шукає альтернативних постачальників, щоб зменшити роль США на ринку. Найближчими місяцями ЄС планує поглибити енергетичну співпрацю з:

Канадою;

Катаром;

Країнами Північної Африки (зокрема Алжиром).

Йоргенсен підкреслив, що ЄС не прагне торгівельного конфлікту зі США. Проте усередині блоку зростає занепокоєння, що після відмови від російського газу Європа ризикує "замінити одну залежність іншою".

Ми ніколи не ставили собі за мету торгувати зі США менше і не хочемо торговельних конфліктів. Але очевидно, що геополітичне потрясіння стало тривожним дзвінком. Ми повинні бути спроможними подбати про себе самі,

– додав політик.

Важливо! Наразі ЄС не встановив конкретних лімітів на імпорт газу зі США, оскільки наразі він залишається критично важливою заміною російського палива.

Як Трамп погрожував Європі?