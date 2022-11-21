Світло у кожен дім: Україна щодня імпортує тисячі генераторних установок

Уряд України готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій через атаки на енергосистему. Саме тому тепер імпорт енергогенеруючих засобів збільшився.

Скільки Україна купує енергогенеруючих засобів

Відтепер кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Крім генераторів, ще й фінансова підтримка

Наразі кожного дня імпортується близько

Денис Шмигаль додав, що Україна отримує ще й фінансову підтримку від партнерів.

Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 мільйонів канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом ухвалене рішення про залучення додатково 4,5 мільярда доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку,

– пише він на своїй сторінці.

Кошти підуть на соцзабезпечення та зарплати бюджетникам. До слова, наступного тижня Україна отримає 2,5 мільярда євро від Євросоюзу.

До теми У сусідів завжди є світло, а у мене – ніколи: чому електроенергія не зникає рівномірно

У яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом

Нагадуємо, 15 листопада Росія завдала чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Києва, Львова, Харкова, Рівного, Кропивницького, Житомира та Хмельниччини.

Проте, найгірша ситуація з відключеннями у тих областях, які постійноДо прикладу, у Харкові, який постійно обстрілюють, подекуди 12-14 годин немає світла.

Після влучань багато регіонів західної України залишились без світла. Але загалом в центральній Україні відключення відбуваються набагато частіше, аніж на західній.