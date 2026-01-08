Дешева нафта під загрозою: дії Трампа у Венесуелі змусили Китай нервувати
- Дії президента США Дональда Трампа щодо нафтових ресурсів Венесуели викликали занепокоєння у Китаї через можливе втручання у постачання нафти з Ірану та інших підсанкційних постачальників.
- Китай є другим за величиною споживачем сирої нафти у світі, і приблизно 20% свого імпорту він отримує від постачальників, які потрапили під санкції США та інших західних країн.
Президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче взяти під свій контроль нафтові багатства Венесуели. Ініціативи президента викликали тривогу в Китаї, і не лише через його залежність від венесуельської нафти.
Чому у Китаї занепокоєні діями Трампа?
Китайські імпортери нафти бояться, що Вашингтон здатен втрутитися у постачання від значно більших продавців, зокрема Ірану, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Наразі Китай залишається другим за величиною споживачем сирої нафти в усьому світі. Проте приблизно 20% сировини він купує у підсанкційних постачальників, які потрапили під обмеження США та інших західних країн.
Відтак, якщо Трамп після Венесуели завдасть удару по Ірану, потоки дешевої підсанкційної нафти до Китаю можуть різко скоротитися. У підсумку від цього постраждає економіка країни, а Вашингтон отримає ще один важіль тиску на Пекін.
Китайські нафтопереробники загалом очікують, що щось станеться на Близькому Сході. Це змусить компанії переходити на дорожчі альтернативні джерела сировини,
– пояснює аналітик Kpler Муюй Сюй.
За словами фахівців, якщо США перекриють імпорт дешевої нафти з Ірану, китайська нафтопереробка може постраждати навіть, ніж від втрати венесуельської сировини. Адже обсяги постачань звідти значно більші.
Важливо! Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA на початку січня припинила операції із завантаження сировини для ключових покупців у Китаї. Проте країна продовжує відвантажувати нафту для американської компанії Chevron, пише Reuters.
Хто найбільші продавці нафти до Китаю?
За інформацією китайської митниці, на сьогодні найбільше нафти до Китаю постачає Росія – приблизно 20% від усього імпорту держави. Також Пекін отримує великі обсяги сировини ще з двох напрямків:
- Саудівська Аравія імпортує в країну 14% нафти;
- Малайзія – 13% нафти. Саме через останню, на думку аналітиків, Пекін отримує підсанкційну нафту з Ірану та Венесуели.
Окрім того, з 2020 року Китай став найбільшим покупцем нафти з Венесуели, після посилення санкцій США проти цієї країни. Минулого року Пекін купив звідти майже 4% усього морського імпорту сировини.
Зауважте! Експерти говорять, що попит Китаю на нафту сповільнюється через перехід на електромобілі та тривалу кризу на ринку нерухомості, але обсяги імпорту все одно залишають одними з найбільших у світі.
Звідки Китай нарощує імпорт нафти?
Китай суттєво наростив імпорт нафти з Росії. У листопаді обсяги закупівель зросли на 4,88% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а середньодобові поставки досягли найвищого рівня з серпня 2023-го.
Збільшення імпорту пояснюється передусім здешевленням російської нафти. Це стало наслідком санкційного тиску на Росію та Іран, що змусило постачальників переглядати цінову політику. Лише у листопаді Китай імпортував з Росії в середньому 12,38 мільйона барелів на добу – на 5,24% більше, ніж у жовтні.
Загалом від початку року й до листопада поставки російської сирої нафти до Китаю сягнули 521,87 мільйона тонн. Це на 3,2% перевищує показники за аналогічний період минулого року.