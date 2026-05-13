Імпорт російського газу до ЄС досяг піку з 2022 року: хто лідирує серед покупців

Офіційно Євросоюз прагне відмовитися від російського газу. Але імпорт досяг найвищого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Чи купує ще Європа російський газ?

Росія залишається другим найбільшим постачальником СПГ до ЄС, про що пише Welt.

Імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС у першому кварталі 2026 року досяг рекордного рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільше газу отримують Франція, Іспанія та Бельгія. Про це йдеться у дослідженні американського енергетичного аналітичного центру Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Саме завдяки цим країнам імпорт російського СПГ до ЄС у першому кварталі 2026 року зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6,9 мільярда кубометрів. Це найвищий показник із 2022 року.

Зверніть увагу! Подібна тенденція спостерігалася й у квітні: імпорт російського СПГ до ЄС знову зріс на 17% у річному вимірі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році ЄС намагався зменшити залежність від російського трубопровідного газу та диверсифікувати постачання скрапленого газу. За даними Європейської комісії, у 2025 році СПГ становив 45% усіх імпортованих до ЄС обсягів природного газу, тоді як решта надходила трубопроводами.

Водночас російський газ продовжує надходити до Європи: Росія й надалі залишається другим найбільшим постачальником СПГ до ЄС. Хоча Єврокомісія прагне повністю припинити постачання російського газу до 2027 року.

Хто головний покупець російського газу?

Особливо Франція, за оцінками аналітичного центру, "імпортувала у першому кварталі 2026 року більше російського СПГ, ніж будь-яка інша європейська країна". Таким чином, Париж встановив новий рекорд уже в січні.

Хто ще постачає газ до Європи?

Якщо враховувати всі постачання газу – трубопровідного та СПГ – то найбільшим постачальником до ЄС у першому кварталі залишалася Норвегія. Її частка становить 31%.

На другому місці були Сполучені Штати – 28%. А Росія посіла третє місце з часткою 14%.

Перехід Європи від трубопровідного газу до СПГ мав би забезпечити енергетичну безпеку та диверсифікацію постачання,

– заявила енергетична експертка IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич.

Нагадаємо, що Євросоюз дійсно стає залежним від Сполучених Штатів. Важається, що вже до 2028 року європейські країни імпортуватимуть 80% свого скрапленого природного газу зі США. Тобто таким чином створюється залежність від Вашингтону як постачальника.

Очікується, що вже у 2026 році Європа отримуватиме дві третини свого скрапленого природного газу саме з США. Про це писали у Reuters.

Торік цифра теж вже була значною. ЄС імпортував у 2025 році зі Сполучених Штатів 58% усього скрапленого природного газу.

Що ще варто знати про російський газ?

Європейський Союз отримав 91 партію скрапленого природного газу із російського проєкту Ямал СПГ з січня по квітень 2026 року. Це 6,69 мільйона тонн. За всі ці партії ЄС сплатив 3,88 мільярда євро. Тобто Європа все ще активно фінансує Кремль.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу розповів, що через Ормузьку протоку йде 42% скрапленого газу. Тому його вартість у Європі сильно зросла.

Проте дефіцит газу також можливий. Наприклад, з такою проблемою може зіткнутися Німеччина. Таке можливо у випадку холодною зими. І навіть якщо газові сховища будуть заповненні до 76%.