Після 3 років переконувань і спроб домовитися ЄС рішуче налаштований перекрити постачання російського газу до Угорщини та Словаччини. Хоча ці дві країни довго виступали проти поступової відмови від палива Москви, Брюссель більше не хоче йти поступки.

Що планують у Брюсселі?

У понеділок 27 країн ЄС планують схвалити новий законопроєкт, який остаточно припинить постачання російського газу до Угорщини та Словаччини, незалежно від того, подобається це їм чи ні, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Мільярди євро були сплачені Угорщиною та Словаччиною Росії. Вона використовує ці гроші для своєї воєнної машини – це абсолютно неприйнятно. Настав час продемонструвати політичну волю на рівні ЄС,

– зазначив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Зауважимо, що після початку повномасштабної війни в Україні ЄС намагається поступово зменшити свою залежність від російських енергоресурсів.

Проте Угорщина й Словаччина уперто не хотіли приєднуватися до цієї спільної політики ЄС. Вони постійно стверджували, що не мають доступної альтернативи, а розрив із Москвою стане катастрофою для їхніх економік. Зокрема, про це не раз наголошував словацький прем'єр Роберт Фіцо, пише Euractiv.

ЄС намагався домовитися з Будапештом та Братиславою, надавши тимчасові поступки двом країнам щодо енергоресурсів Москви. Проте зараз у Брюсселі усвідомили, що підхід "через консенсус" зайшов у глухий кут.

Тому Єврокомісія вирішила змінити тактику і представила юридичну пропозицію про заборону російського газу:

з 2026 року – для короткострокових контрактів,

до кінця 2027-го – і для довгострокових.

На відміну від санкцій, які потребують одностайного схвалення всіх держав-членів, ця ініціатива розглядається як торгівельний захід, тому для її ухвалення достатньо кваліфікованої більшості – тобто Угорщина й Словаччина не зможуть накласти вето,

– наголошує видання.

У понеділок, 20 жовтня, міністри енергетики ЄС мають остаточно затвердити цей законопроєкт і готові діяти попри спротив Угорщини та Словаччини перед фінальними переговорами з Європарламентом.

Ми досягнемо угоди, попри їхню опозицію. Тема непроста, але я впевнений, що ми впораємось,

– сказав високопосадовець ЄС.

Що говорять в Угорщині та Словаччині?

Напередодні голосування міністрів ЄС обидві країни доклали максимум зусиль, щоб зірвати ухвалення рішення про відмову від російських енергоносіїв.

Зокрема, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не Брюссель не надасть поступок щодо заборони газу Москви. Проте інші країни Євросоюзу стоять на своєму.

Так завжди буває — вони шукають шляхи відступу, але зараз потрібно зайняти тверду позицію,

– підкреслив міністр енергетики Литви.

Тим часом Угорщина та Словаччина продовжують стверджувати, що цей законопроєкт стане руйнівним для їхньої енергетичної системи, призведе до зростання цін і зашкодить промисловості.

Державна енергокомпанія Угорщини MVM має довгостроковий контракт із російським "Газпромом" до 2036 року;

Словацький постачальник газу SPP має угоду з Росією до 2034-го.

Варто знати! Проте у енергетичній галузі обох країн немає паніки щодо планів ЄС. Один із представників угорського нафтогазового сектору сказав, що законопроєкт "навряд чи стане катастрофою". Окрім того, енергетичні компанії вже готуються до можливої відмови від російських енергоносіїв. Зокрема, MVM уже тихо підписує нові газові контракти.

Відмова від російських енергоресурсів: що відомо?