Індія не хоче відмовлятися від російської нафти: які лазівки шукають НПЗ

Держані нафтопереробні компанії Індії шукають можливості імпорту російської нафти після запровадження США нових санкцій. Зокрема, вони розглядають закупівлі деяких партій через інших постачальників замість компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Як НПЗ хочуть купувати російську нафту?

Після останнього санкційного пакета США Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. утримуються від закупівель російської нафти Urals. Вони чекають на вказівки уряду та зважують можливі варіанти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раніше під санкції потрапили також інші великі російські виробники, такі як "Сургутнефтегаз" та "Газпром нефть". Тому тепер індійські НПЗ оцінюють, скільки нафти можна придбати у менших непідсанкційних компаній і за якою ціною.

Також, за словами керівників нафтопереробних заводів, зараз вони намагаються зрозуміти, скільки сировини "Роснефті" постачатимуть інші структури.

Важливо! У 2024 році "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Роснефть" та "Лукойл" разом забезпечували понад 80% постачань нафти з Росії до Індії.

А от у компанії Indian Oil наголошують, що не припинять закупівлі російської нафти. Директор фінансового відділу Ануй Джайн зазначив, що імпорт продовжиться, якщо буде можливість купівлі через непідсанкційну структуру з дотриманням лімітів і безпечним транспортуванням.

Як санкції б'ють по індійських НПЗ?

Втім, очікується, що постачання російської нафти в Індію все ж таки різко скоротяться після запровадження нових санкцій США. При цьому найбільше постраждає приватний нафтопереробник Reliance Industries Ltd.

Компанія закуповувала більшість нафти Urals за довгостроковим контрактом з "Роснефть".

Проте після введення санкцій Reliance почала шукати альтернативні постачання. Зокрема, Reliance вже придбала мільйони барелів нафти з Близького Сходу та США, пише Bloomberg.

Індія зважує ризик вторинних санкцій та необхідність зберегти торгові відносини з США поряд із потребою підтримувати критично важливі зв’язки з Росією,

– зазначає видання.

Винятком з загального правила може стати Nayara Energy Ltd., яку частково контролює "Роснефть". Компанія поки не показала намірів обмежити закупівлі російської нафти.

Важливо! Окрім "Лукойла" та "Роснефті", у Росії є менші виробники, такі як Tatneft та Sakhalin Energy, які могли б здійснювати імпорт нафти. Однак державні НПЗ Індії поки що офіційно не коментують, чи розглядають їх як постачальників.

Як США тиснуть на Індію через російську нафту?