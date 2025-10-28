Индия не хочет отказываться от российской нефти: какие лазейки ищут НПЗ
- Индийские нефтеперерабатывающие компании ищут законные способы импорта российской нефти после новых санкций США, рассматривая закупки через неподсанкционных поставщиков.
- Несмотря на санкции, компании, такие как Indian Oil, планируют продолжить импорт российской нефти, если смогут найти безопасные и законные каналы поставки.
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ищут возможности импорта российской нефти после введения США новых санкций. В частности, они рассматривают закупки некоторых партий через других поставщиков вместо компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Как НПЗ хотят покупать российскую нефть?
После последнего санкционного пакета США Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. воздерживаются от закупок российской нефти Urals. Они ждут указания правительства и взвешивают возможные варианты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Ранее под санкции попали также другие крупные российские производители, такие как "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть". Поэтому теперь индийские НПЗ оценивают, сколько нефти можно приобрести у меньших неподсанкционных компаний и по какой цене.
Также, по словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, сейчас они пытаются понять, сколько сырья "Роснефти" будут поставлять другие структуры.
Важно! В 2024 году "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" вместе обеспечивали более 80% поставок нефти из России в Индию.
А вот в компании Indian Oil отмечают, что не прекратят закупки российской нефти. Директор финансового отдела Ануй Джайн отметил, что импорт продолжится, если будет возможность покупки через неподсанкционную структуру с соблюдением лимитов и безопасной транспортировкой.
Как санкции бьют по индийским НПЗ?
Впрочем, ожидается, что поставки российской нефти в Индию все же резко сократятся после введения новых санкций США. При этом больше всего пострадает частный нефтепереработчик Reliance Industries Ltd.
- Компания закупала большинство нефти Urals по долгосрочному контракту с "Роснефтью".
- Однако после введения санкций Reliance начала искать альтернативные поставки. В частности, Reliance уже приобрела миллионы баррелей нефти с Ближнего Востока и США, пишет Bloomberg.
Индия взвешивает риск вторичных санкций и необходимость сохранить торговые отношения с США наряду с необходимостью поддерживать критически важные связи с Россией,
– отмечает издание.
Исключением из общего правила может стать Nayara Energy Ltd., которую частично контролирует "Роснефть". Компания пока не показала намерений ограничить закупки российской нефти.
Важно! Кроме "Лукойла" и "Роснефти", в России есть меньшие производители, такие как Tatneft и Sakhalin Energy, которые могли бы осуществлять импорт нефти. Однако государственные НПЗ Индии пока официально не комментируют, рассматривают ли их как поставщиков.
Как США давят на Индию из-за российской нефти?
Дональд Трамп неоднократно пытался убедить Индию отказаться от закупки российской нефти. Для давления на Нью-Дели он даже ввел 50% торговые пошлины. Недавно президент заявил, что ему якобы удалось достичь договоренностей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В то же время 22 октября Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", а также против 31 их дочерней компании. Ограничения ввели также Европейский Союз и Великобритания, которые усилили давление на российскую нефтегазовую отрасль.
После введения санкций СМИ сообщали, что Индия, вероятнее всего, сократит объемы импорта российской нефти. Торгово-экономические ограничения усложнили процесс поставки сырья из России. Один из топ-менеджеров крупной индийской компании отметил, что новые меры администрации Трампа фактически делают дальнейшие поставки невозможными.