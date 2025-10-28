Как НПЗ хотят покупать российскую нефть?

После последнего санкционного пакета США Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. воздерживаются от закупок российской нефти Urals. Они ждут указания правительства и взвешивают возможные варианты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Ранее под санкции попали также другие крупные российские производители, такие как "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть". Поэтому теперь индийские НПЗ оценивают, сколько нефти можно приобрести у меньших неподсанкционных компаний и по какой цене.

Также, по словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, сейчас они пытаются понять, сколько сырья "Роснефти" будут поставлять другие структуры.

Важно! В 2024 году "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" вместе обеспечивали более 80% поставок нефти из России в Индию.

А вот в компании Indian Oil отмечают, что не прекратят закупки российской нефти. Директор финансового отдела Ануй Джайн отметил, что импорт продолжится, если будет возможность покупки через неподсанкционную структуру с соблюдением лимитов и безопасной транспортировкой.

Как санкции бьют по индийским НПЗ?

Впрочем, ожидается, что поставки российской нефти в Индию все же резко сократятся после введения новых санкций США. При этом больше всего пострадает частный нефтепереработчик Reliance Industries Ltd.

Компания закупала большинство нефти Urals по долгосрочному контракту с "Роснефтью".

Однако после введения санкций Reliance начала искать альтернативные поставки. В частности, Reliance уже приобрела миллионы баррелей нефти с Ближнего Востока и США, пишет Bloomberg.

Индия взвешивает риск вторичных санкций и необходимость сохранить торговые отношения с США наряду с необходимостью поддерживать критически важные связи с Россией,

– отмечает издание.

Исключением из общего правила может стать Nayara Energy Ltd., которую частично контролирует "Роснефть". Компания пока не показала намерений ограничить закупки российской нефти.

Важно! Кроме "Лукойла" и "Роснефти", в России есть меньшие производители, такие как Tatneft и Sakhalin Energy, которые могли бы осуществлять импорт нефти. Однако государственные НПЗ Индии пока официально не комментируют, рассматривают ли их как поставщиков.

Как США давят на Индию из-за российской нефти?