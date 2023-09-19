Шмигаль розповів, як урегулюють питання імпорту українського зерна
Джерело:Телеграм Дениса Шмигаля
Україна отримує значний прибуток з імпорту зернових. Заборона на торгівлю ними в ЄС закінчилась, однак деякі країни продовжують ігнорувати сировину з України.
Заборона на імпорт зерна
Український уряд оголосив про позов до СОТ, відносно неправомірних дій з боку Словаччини, Угорщини та Польщі. Однак питання заборони імпорту можна вирішити і через компроміс.
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Наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.
Шмигаль вважає, що завдяки контролю, ситуацію буде вирішено. Адже уряд уже готує постанову, де зазначається, що усі українські товари, які йдуть на експорт до 5 країн-сусідок, проходитимуть спеціальну експертизу і отримуватимуть дозвіл від Міністерства економіки України.
Прем'єр-міністр також наголосив на тому, що формальний запит про порушення угод СОТ уже надіслано Польщі, Словаччині та Угорщині. Україна сподівається на компромісне урегулювання ситуації.
Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн.
– наголошує Шмигаль
Чому ввели ембарго на українське зерно
Ще у квітні 2023 року Польща вирішила ввести заборону на українське зерно. Таке рішення підтримали й інші країни. Загалом від української сировини відмовились:
- Болгарія.
- Польща.
- Словаччина.
- Угорщина.
- Румунія.
Єврокомісія також дозволила цим державам ввести ембарго на українське зерно, йдеться про: соняшник, ріпак, пшеницю та кукурудзу. Спочатку метою цієї заборони була підтримка місцевих фермерів. Згодом ЄС погодили кінцевий термін обмежень – 15 вересня.
Це рішення не сподобалось урядам Угорщини, Словаччини та Польщі. Вони оголосили про продовження дії ембарго. У відповідь, 19 вересня Україна подала заяву до СОТ. ЄС поки що не коментує цей розвиток подій.