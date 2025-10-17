Росія оголосила про скасування імпортного мита на пальне. Однак знову наполягає, що внутрішні поставки бензину залишаються "стабільними".

Що відбувається з пальним у Росії?

Водночас багато регіонів Росії нині дійсно стикаються з нестачею бензину, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Зокрема аналіз російських соцмереж і новин, проведений командою Sky News Data and Forensics, показав проблеми з постачанням. Втім, виступаючи на російському державному телебаченні з Москви, віцепрем’єр Олександр Новак заявив, що наразі немає нагальної потреби у закупівлі пального за кордоном.

Ситуація стабільна, внутрішній ринок повністю забезпечений нафтопродуктами. Уряд ухвалив рішення обнулити імпортне мито,

– сказав віцепрем'єр.

Новак також повідомив, що внутрішній попит на нафтопродукти в Росії знижується.

Раніше цього тижня Дональд Трамп припустив, що дефіцит пального в Росії призвів до "довгих черг за бензином". Він також додав, що російська економіка "на межі колапсу". У відповідь Новак заявив, що Кремль "не бачить жодних проблем у цьому питанні".

Зауважте! Олександр Новак зазначив, що зберігається баланс між виробництвом і споживанням, а з боку уряду та відповідних міністерств, роблять все можливе, щоб це залишалося так і надалі.

Чи може Росія стати залежною від імпорту?

У Росії прогресую паливна криза. Через це країна ризикує стати залежною від імпорту. Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

Без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60 %,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема проблема швидко виходить за межі паливного сектору. Річ у тім, що зростання цін на бензин збільшує вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів.

Що ще відомо про кризу пального у Росії?