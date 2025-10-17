"Ситуація стабільна": у Росії заперечують дефіцит, але скасовують імпортне мито на пальне
- Росія скасувала імпортне мито на пальне, заявляючи при цьому, що внутрішні поставки бензину залишаються стабільними.
- Однак у багатьох регіонах Росії спостерігається дефіцит бензину.
Росія оголосила про скасування імпортного мита на пальне. Однак знову наполягає, що внутрішні поставки бензину залишаються "стабільними".
Що відбувається з пальним у Росії?
Водночас багато регіонів Росії нині дійсно стикаються з нестачею бензину, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
Зокрема аналіз російських соцмереж і новин, проведений командою Sky News Data and Forensics, показав проблеми з постачанням. Втім, виступаючи на російському державному телебаченні з Москви, віцепрем’єр Олександр Новак заявив, що наразі немає нагальної потреби у закупівлі пального за кордоном.
Ситуація стабільна, внутрішній ринок повністю забезпечений нафтопродуктами. Уряд ухвалив рішення обнулити імпортне мито,
– сказав віцепрем'єр.
Новак також повідомив, що внутрішній попит на нафтопродукти в Росії знижується.
Раніше цього тижня Дональд Трамп припустив, що дефіцит пального в Росії призвів до "довгих черг за бензином". Він також додав, що російська економіка "на межі колапсу". У відповідь Новак заявив, що Кремль "не бачить жодних проблем у цьому питанні".
Зауважте! Олександр Новак зазначив, що зберігається баланс між виробництвом і споживанням, а з боку уряду та відповідних міністерств, роблять все можливе, щоб це залишалося так і надалі.
Чи може Росія стати залежною від імпорту?
У Росії прогресую паливна криза. Через це країна ризикує стати залежною від імпорту. Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.
Без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60 %,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема проблема швидко виходить за межі паливного сектору. Річ у тім, що зростання цін на бензин збільшує вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів.
Що ще відомо про кризу пального у Росії?
- Проблеми із постачанням бензину поширилися щонайменше на 57 регіонів країни. А у віддалених населених пунктах мешканці скаржаться на проблеми ліками, продуктами на тлі кризи. Зокрема труднощі з пальним виникають й на тимчасово окупованих Росією територіях України.
- Однак влада продовжує приховувати проблеми. Наприклад, у Криму росіяни вдають, ніби проблем із бензином немає зовсім. Вони навіть створюють таблиці, де вказують начебто збільшення кількості АЗС, де можна заправитись.