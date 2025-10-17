Россия объявила об отмене импортной пошлины на топливо. Однако снова настаивает, что внутренние поставки бензина остаются "стабильными".

Что происходит с топливом в России?

В то же время многие регионы России сейчас действительно сталкиваются с нехваткой бензина, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

В частности анализ российских соцсетей и новостей, проведенный командой Sky News Data and Forensics, показал проблемы с поставками. Впрочем, выступая на российском государственном телевидении из Москвы, вице-премьер Александр Новак заявил, что сейчас нет насущной необходимости в закупке топлива за рубежом.

Ситуация стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Правительство приняло решение обнулить импортную пошлину,

– сказал вице-премьер.

Новак также сообщил, что внутренний спрос на нефтепродукты в России снижается.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп предположил, что дефицит горючего в России привел к "длинным очередям за бензином". Он также добавил, что российская экономика "на грани коллапса". В ответ Новак заявил, что Кремль "не видит никаких проблем в этом вопросе".

Заметьте! Александр Новак отметил, что сохраняется баланс между производством и потреблением, а со стороны правительства и соответствующих министерств, делают все возможное, чтобы это оставалось так и в дальнейшем.

Может ли Россия стать зависимой от импорта?

В России прогрессирую топливный кризис. Из-за этого страна рискует стать зависимой от импорта. Об этом пишет Служба внешней разведки Украины.

Без не менее шести месяцев ремонта в спокойных условиях Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60 %,

– говорится в сообщении.

В частности проблема быстро выходит за пределы топливного сектора. Дело в том, что рост цен на бензин увеличивает стоимость перевозок, что непосредственно влияет на цены потребительских товаров.

Что еще известно о кризисе горючего в России?