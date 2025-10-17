"Ситуация стабильная": в России отрицают дефицит, но отменяют импортную пошлину на топливо
- Россия отменила импортную пошлину на горючее, заявляя при этом, что внутренние поставки бензина остаются стабильными.
- Однако во многих регионах России наблюдается дефицит бензина.
Россия объявила об отмене импортной пошлины на топливо. Однако снова настаивает, что внутренние поставки бензина остаются "стабильными".
Что происходит с топливом в России?
В то же время многие регионы России сейчас действительно сталкиваются с нехваткой бензина, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
В частности анализ российских соцсетей и новостей, проведенный командой Sky News Data and Forensics, показал проблемы с поставками. Впрочем, выступая на российском государственном телевидении из Москвы, вице-премьер Александр Новак заявил, что сейчас нет насущной необходимости в закупке топлива за рубежом.
Ситуация стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Правительство приняло решение обнулить импортную пошлину,
– сказал вице-премьер.
Новак также сообщил, что внутренний спрос на нефтепродукты в России снижается.
Ранее на этой неделе Дональд Трамп предположил, что дефицит горючего в России привел к "длинным очередям за бензином". Он также добавил, что российская экономика "на грани коллапса". В ответ Новак заявил, что Кремль "не видит никаких проблем в этом вопросе".
Заметьте! Александр Новак отметил, что сохраняется баланс между производством и потреблением, а со стороны правительства и соответствующих министерств, делают все возможное, чтобы это оставалось так и в дальнейшем.
Может ли Россия стать зависимой от импорта?
В России прогрессирую топливный кризис. Из-за этого страна рискует стать зависимой от импорта. Об этом пишет Служба внешней разведки Украины.
Без не менее шести месяцев ремонта в спокойных условиях Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60 %,
– говорится в сообщении.
В частности проблема быстро выходит за пределы топливного сектора. Дело в том, что рост цен на бензин увеличивает стоимость перевозок, что непосредственно влияет на цены потребительских товаров.
Что еще известно о кризисе горючего в России?
- Проблемы с поставками бензина распространились по меньшей мере на 57 регионов страны. А в отдаленных населенных пунктах жители жалуются на проблемы с лекарствами, продуктами на фоне кризиса. В частности трудности с топливом возникают и на временно оккупированных Россией территориях Украины.
- Однако власть продолжает скрывать проблемы. Например, в Крыму россияне делают вид, будто проблем с бензином нет совсем. Они даже создают таблицы, где указывают якобы увеличение количества АЗС, где можно заправиться.