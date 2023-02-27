Пенсії у березні підвищать не всім: кому доведеться чекати липня

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що усім пенсіонерам проіндексують виплати у 2023 році. Навіть держслужбовцям та науковцям, але є один нюанс.

У ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що індексацію у 2023 році отримають усі категорії пенсіонерів.

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Комусь у березні, а комусь у липні

що раніше повідомлялося, що проіндексують пенсії лише декільком категоріям пенсіонерів. Це тим, хто отримують пенсії за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років, страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Ще минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою пенсії держслужбовців, науковців і військовослужбовців мають бути проіндексовані тільки після завершення воєнного стану.

Але вже у березні військові пенсії теж перерахують. Крім цього, пенсії науковцям та держслужбовцям планують проіндексувати не після завершення війни, а з 1 липня.

Пенсії у березні повинні зрости на 20%. Але тут варто пам'ятати, що індексуватиметься

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На скільки проіндексують пенсії

Розмір мінімальної пенсії в Україні становить 2 093 гривень. Водночас максимальна пенсія – 20 930 гривень.

Тобто виходить так, що чим вища у вас пенсія, тим вищий розмір індексації. А максимальна сума підвищення становитиме 1 500 гривень.