Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну щодо індексації пенсій, який опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України, передає 24 Канал.
Цікаво Кому не піднімуть пенсії у березні 2023 року
Наскільки українцям підвищать пенсію у 2023 році
- Пенсія 1 920 гривень (мінімальна пенсія) зросте на 384 гривень;
- пенсія 2 100 гривень – на 420 гривень;
- пенсія 3 000 гривень – зростання на 600 гривень;
- пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень;
- пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень;
- пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень;
- пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.
Як збільшиться пенсія призначена останніми роками
- Для пенсій, призначених у 2020 – 2022 роках, мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.
- На такому ж рівні встановлено мінімальну суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше.
Кому пенсії не проіндексують
Раніше перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк зауважував, що військовим пенсіонерам наразі не проіндексують виплати.
Також, ті хто отримує наукову пенсію і пенсіонери-держслужбовці. Зараз йде дискусія, але саме ці категорії громадян користуються спеціальними законами, де не передбачено проведення індексації,
– додає Михайло Цимбалюк.
Виплати цьогоріч отримають приблизно 7,5 мільйона пенсіонерів. У бюджеті на цей рік дали право регулювати ці всі виплати при наявності коштів.