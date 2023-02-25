Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну щодо індексації пенсій, який опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України, передає 24 Канал.

Цікаво Кому не піднімуть пенсії у березні 2023 року

Наскільки українцям підвищать пенсію у 2023 році

Пенсія 1 920 гривень (мінімальна пенсія) зросте на 384 гривень;

пенсія 2 100 гривень – на 420 гривень;

пенсія 3 000 гривень – зростання на 600 гривень;

пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень;

пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень;

пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень;

пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.

Нагадаємо! Мінімальна пенсія в Україні наразі складає 1 920 гривень, а максимальна – 20 920 гривень.

Як збільшиться пенсія призначена останніми роками

Для пенсій, призначених у 2020 – 2022 роках, мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

На такому ж рівні встановлено мінімальну суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше.

Зверніть увагу! Вийти на пенсію у 2023 році можуть українці, які накопичили не менше, ніж 30 років страхового стажу до 60 років.

Кому пенсії не проіндексують

Раніше перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк зауважував, що військовим пенсіонерам наразі не проіндексують виплати.

Також, ті хто отримує наукову пенсію і пенсіонери-держслужбовці. Зараз йде дискусія, але саме ці категорії громадян користуються спеціальними законами, де не передбачено проведення індексації,

– додає Михайло Цимбалюк.

Виплати цьогоріч отримають приблизно 7,5 мільйона пенсіонерів. У бюджеті на цей рік дали право регулювати ці всі виплати при наявності коштів.