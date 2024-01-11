Прогноз позитивний: як економічна допомога від союзників вплине на виплату пенсій

У бюджет 2024 року закладено підвищення пенсій на 13% починаючи з березня. У Міністерстві соціальної політики підтвердили ці наміри, водночас зазначивши, що головний виклик у цьому питанні отримання Україною фінансової допомоги. Втім, у цьому питанні Україна має підстави для оптимізму.

Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман. Він зазначив, що за базовим сценарієм Україна повинна отримати міжнародну фінансову допомогу і зробити перерахунок пенсій вчасно.

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Чому перерахунок пенсій буде

Перерахунок пенсій здійснюють відповідно положень закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Відповідно, уряд України не може просто так відмовитись від індексації пенсій без змін до чинного законодавства.

Протягом 2023 року Україна мала змогу виплачувати всі пенсії виключно завдяки міжнародній фінансовій допомозі. З огляду на це, у 2024 році виплата та індексація пенсій також залежатиме від донорських коштів.

Коли партнери України ухвалять потрібні рішення

Згідно макропрогнозом Національного банку, у 2024 році Україна отримає 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги. Для порівняння: у 2023 році Україна закладала на виплати пенсій 232 мільярди гривень (трохи більше 6 мільярдів доларів).

Вище політичне керівництво нашої держави проводить важкі переговори щодо отримання макрофінансової допомоги у 2024 році.

Це можна побачити на прикладі США, де законопроєкт про підтримку України у 2024 році досі не ухвалено через дискусії між демократами та республіканцями. Втім, за повідомленнями американських ЗМІ, між двома партіями існує згода щодо продовження фінансової та військової підтримки України в поточному році.

"Я дуже сподіваюся, що вже цього місяця (в січні 2024 року – 24 Канал) США ухвалять відповідні законодавчі рішення й Україна отримає понад 60 мільярдів доларів допомоги, з яких фінансової 12 мільярдів. Це моя особиста точка зору, і ми на це розраховуємо", – поділився Фурман.

Що ж стосується допомоги від Євросоюзу, то на сьогодні там працюють над рішенням про виділення Україні 50 мільярдів. І за останньою інформацією європейської преси, не залежно від механізму надання цієї допомоги, перші кошти з неї надійдуть до України вже в березні.

Відповідно, якщо виправдані сподівання України підтвердяться, гроші на березневу індексацію пенсій у держбюджеті знайдуть.

Хто ще допомагає Україні забезпечувати соціальні видатки