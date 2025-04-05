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5 квітня, 15:20
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Кому з пенсіонерів не проіндексували виплати у 2025 році

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Пенсії не були проіндексовані для тих, хто отримує максимальну пенсію та мінімальну, якщо вона була збільшена до встановленого мінімуму.
  • Індексація пенсій у 2025 році склала 11,5% з мінімальним зростанням у 100 гривень і максимальним у 1 500 гривень.

Березневе підвищення пенсій завершилося, і більшість пенсіонерів вже отримали збільшені виплати. Проте деякі категорії громадян залишилися без надбавки.

Кого не зачепила індексація

За даними Пенсійного фонду України, підвищення не торкнулося пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – наразі це 23 610 гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також індексація не вплинула на тих, хто отримує мінімальну пенсію, якщо вона була штучно збільшена до встановленого мінімуму. Окрім цього, без підвищення залишилися й ті, хто вийшов на пенсію вже у 2025 році. 

Якими були ключові показники індексації пенсій у 2025 році:

  • Індекс зростання: 11,5% (коефіцієнт – 1,115).

  • Мінімальне зростання: 100 гривень.

  • Максимальне зростання: 1 500 гривень.

  • Середня пенсія: зросла до 6 625 гривень.

Важливо! Загалом на індексацію пенсій було витрачено 240 мільйонів гривень.