Кому з пенсіонерів не проіндексували виплати у 2025 році

Березневе підвищення пенсій завершилося, і більшість пенсіонерів вже отримали збільшені виплати. Проте деякі категорії громадян залишилися без надбавки.

Кого не зачепила індексація

За даними Пенсійного фонду України, підвищення не торкнулося пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – наразі це 23 610 гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також індексація не вплинула на тих, хто отримує мінімальну пенсію, якщо вона була штучно збільшена до встановленого мінімуму. Окрім цього, без підвищення залишилися й ті, хто вийшов на пенсію вже у 2025 році.

Якими були ключові показники індексації пенсій у 2025 році:

Індекс зростання: 11,5% (коефіцієнт – 1,115).

Мінімальне зростання: 100 гривень.

Максимальне зростання: 1 500 гривень.

Середня пенсія: зросла до 6 625 гривень.

Важливо! Загалом на індексацію пенсій було витрачено 240 мільйонів гривень.