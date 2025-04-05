Кого не затронула индексация

По данным Пенсионного фонда Украины, повышение не коснулось пенсионеров, которые получают максимальную пенсию – сейчас это 23 610 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Субсидии в апреле: к каким изменениям по помощи готовиться украинцам

Также индексация не повлияла на тех, кто получает минимальную пенсию, если она была искусственно увеличена до установленного минимума. Кроме этого, без повышения остались и те, кто вышел на пенсию уже в 2025 году.

Какими были ключевые показатели индексации пенсий в 2025 году:

Индекс роста: 11,5% (коэффициент – 1,115).

Минимальный рост: 100 гривен.

Максимальный рост: 1 500 гривен.

Средняя пенсия: выросла до 6 625 гривен.

Важно! Всего на индексацию пенсий было потрачено 240 миллионов гривен.