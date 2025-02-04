Зеленський анонсував індексацію пенсій: з якого числа

Невдовзі в Україні проведуть індексацію пенсій. Президент Зеленський повідомив, що це відбудеться з 1 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення лідера України.

Дивіться також Пенсії проіндексують не всім: у кого з пенсіонерів виплати не виростуть

Індексація пенсій в Україні

Ввечері 4 лютого президент Зеленський зробив заяву щодо індексації пенсій в Україні. За його словами, це буде з 1 березня.

Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня,

– зазначив він.

Дивіться також Пенсії зростуть на 10%, але це не точно: чого очікувати від весняної індексації

Додамо, що президент також у зверненні зазначив, що, хоч би як не було складно, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

За словами президента, було майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено українським сім'ям.

"Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду".