Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение лидера Украины.

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Индексация пенсий в Украине

Вечером 4 февраля президент Зеленский сделал заявление относительно индексации пенсий в Украине. По его словам, это будет с 1 марта.

Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта,

– отметил он.

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Добавим, что президент также в обращении отметил, что, как бы ни было сложно, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.

По словам президента, было почти 13 миллионов заявок на "еПоддержку", и почти 13 миллиардов гривен выплачено украинским семьям.

"Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Национальный кешбэк" – это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет – я дал соответствующие поручения правительству".