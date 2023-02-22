Чи торкнеться індексація пенсій військових пенсіонерів

Індексація пенсій у березні торкнеться всіх категорій пенсіонерів, включно з військовими пенсіонерами. У середньому розмір пенсій збільшиться на 400-700 гривень.

Про це повідомила міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович. За її словами, пенсія буде проіндексована для кожного українського пенсіонера, незалежно від категорії.

Цікаво Пенсії по інвалідності в Україні: чи збільшать суму у 2023 році

Тобто, якщо зараз середня пенсія складає близько 3500 гривень, то з 1 березня вона виросте до 4200-4500 гривень. Мінімальна пенсія після індексації становитиме 2500 – 3300 гривень.

Вже почали ширитися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже є певні гарантії, так би мовити, "дотягування" виплат, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також,

– повідомила Жолнович.

Чи можуть позбавити пенсії через виїзд за кордон