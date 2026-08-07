Індексація пенсій в Україні: чи очікувати підвищення виплат у серпні

Питання пенсій залишається вельми актуальним для українців. Зокрема, чи будуть підвищувати розмір виплат для літніх людей найближчим часом.

Чи буде індексація пенсій в Україні у серпні

Але влітку чи восени очікувати індексації не варто, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Індексація – це перерахунок раніше призначених пенсій. Він відбувається шляхом збільшення показника середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Однак відбувається індексація лише весною. А саме з 1 березня.

Таким чином, масового підвищення пенсій наразі чекати не варто. До індексації залишається ще пів року.

Нагадаємо, що цьогорічна індексація пенсій підвищила виплати для більшості пенсіонерів на 12,1%.

Водночас українці можуть отримати індивідуальні надбавки до пенсії. Наприклад, якщо досягли віку 70 років, а загальна сума пенсії не перевищує 10 340, 35 гривень.

Також деякі пенсіонери можуть отримати у серпні щорічно виплату. Мова йде про грошову підтримку до Дня Незалежності.